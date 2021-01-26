نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس العالم للأندية فبراير 2021 وتردد القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تحديد جدول مباريات كأس العالم للأندية الأيام الماضية في مدينة زيوريخ السويسرية، عن طريق القرعة الذي أجروها حينها، ليشارك عدد من الفرق في كأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم الذي من أهمها هو النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا ويشارك أيضا فريق بارين ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا، وسوف يتم أستقبالهم في دولة قطر، لتنطلق فاعليات مباريات كاس العالم للاندية لكرة القدم في يوم 4/2/2021 حتي يوم 11/2/2021، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على جدول مباريات كأس العالم للأندية لشهر فبراير 2021 وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لتلك المباريات، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

جدول مباريات كأس العالم للأندية فبراير 2021

قامت الفيفا ( Fifa ) بالإعلان عن جدول ومواعيد مباريات كاس العالم للاندية 2021، فوقعت القرعة بمواجهة النادي الأهلي المصري مع نادي الدحيل القطري، ومواجهة أولسان الكوري الجنوبي مع أونال المكسيكي في الدور الربع نهائي، بالمخطط التالي : ( الأهلي المصري بطل أفريقيا مع الدحيل القطري )، يوم 4/2/2021، على ملعب المدينة التعليمية القطري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا . ( أولسان الكوري الجنوبي مع أونال المكسيكي )، يوم 4/2/2021، على ملعب أحمد بن على القطري، في الساعة الرابعة مساءا .

وسوف يتم تحديد مواجهات المركز الخامس والسادس بطولة اندية العالم 2021، بالمخطط التالي : الخاسر من لقاء ( فريق أونال مع فريق أولسان )، الخاسر من لقاء ( فريق الأهلي المصري مع فريق الدحيل )، يوم 7/2/2021، على ملعب أحمد بن على القطري، في تمام الساعة الخامسة مساءا .

2021، بالمخطط التالي : وسوف يتم تحديد مواجهات الدور نصف النهائي، بالمخطط التالي : يلتقي ( فريق بالميراس أو فريق سانتوس ) ضد الفائز من لقاء ( فريق أولسان مع فريق أونال المكسيكي )، يوم 7/2/2021 ميلاديا، على ملعب المدينة التعليمية القطري، في تمام الساعة الثامنة مساءا . يلتقي ( فريق بايرن ميونخ ) ضد الفائز من لقاء ( فريق الأهلي المصري ضد فريق الدحيل القطري )، يوم 8/2/2021، على ملعب المدينة التعليمية القطري، في تمام الساعة الثامنة مساءا .

ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، يوم 11/2/2021، على ملعب المدينة التعليمية القطري، في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ستقام المباراة النهائية التي تحدد المركز الأول والمركز الثاني، يوم 11/2/2021، على ملعب المدينة التعليمية القطري، في تمام الساعة الثامنة مساءا .

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية فبراير 2021

سوف يتم بث بطولة العالم للاندية لكرة القدم 2021 على بعض القنوات الرياضية، وهذه هي القنوات الناقلة للمباريات :

سوف يتم بث المباريات علي قناة ( الكأس الرياضية القطرية )، عبر قمر النايل سات، تردد 11919 أفقي، بمعدل ترميز 27500 .

سوف يتم بث المباريات على قناة ( بي إن تي البلغارية )، عبر قمر هيلاس سات، تردد 12565 عمودي، بمعدل ترميز 29900 .

سوف يتم بث المباريات على قناة ( ميديايست الإيطالية )، عبر قمر هوت برد، تردد 11432 عمودي، بمعدل ترميز 27500 .

سوف يتم بث المباريات على قناة ( تي في سبورت البولندي )، عبر قمر هوت برد، تردد 10834 عمودي، بمعدل ترميز 27500 .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم 2021، وتردد القنوات الناقلة لتلك المباريات .