توتنهام يكتسح ويكمب ويتأهل لدور الـ16

توتنهام يكتسح ويكمب ويتأهل لدور الـ16تأهل فريق توتنهام إلى دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه المثير على مضيفه ويكمب وندررز 4 - 1 يوم الاثنين في الدور الرابع.

وقلب توتنهام تأخره بهدف أمام ويكمب المنافس بدوري البطولة الإنجليزية، إلى فوز مثير برباعية.

وحسم توتنهام الفوز في أخر أربع دقائق من المباراة والتي شهدت تسجيل الفريق لثلاثة أهداف.

وتقدم فريد اونيدينما بهدف لويكمب في الدقيقة 25 لكن الويلزي غاريث بيل أدرك التعادل لتوتنهام في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وأضاف هاري وينكس الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 86 وبعدها بدقيقة واحدة سجل الفرنسي تانغي ندومبيلي الهدف الثالث.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة عاد ندومبيلي ليسجل الهدف الثاني له والرابع لتوتنهام.