بلباو يقسو على خيتافي بخماسية
قلب فريق أتلتيك بلباو تأخره بهدف أمام ضيفه خيتافي إلى فوز مثير 5 - 1 يوم الاثنين في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم خيتافي بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق مارك كوكورييا لكن راؤول غارسيا أدرك التعادل لبلباو في الدقيقة 12.
وكان الفرصة سانحة أمام خيتافي لتسجيل الهدف الثاني لكن خايمي ماتا أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 29.
وانتفض بلباو في الشوط الثاني وتمكن يراز ألفاريز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 ثم أحرز راؤول غارسيا الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 61.
وأحرز أليكس بيرينغور الهدف الرابع لبيلباو في الدقيقة 75 قبل أن يختتم أوسكار دي ماركوس التسجيل في الدقيقة 82.
الفوز رفع رصيد بلباو إلى 24 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن خيتافي صاحب المركز الثالث عشر.
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