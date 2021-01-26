نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: واثق من رحيل نجم مانشستر سيتي نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه واثق من رحيل نجم دفاع الفريق الإسباني إريك جارسيا في نهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إريك جارسيا يمتلك إتفاقاً مع برشلونة للإنضمام إليه مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي وأنه من غير المتوقع رحيله في يناير الحالي.

وعن جارسيا، قال جوارديولا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"سنرى ما سيحدث في نهاية فترة الانتقالات، لا أعتقد أنه سيوقع عقداً جديداً، أنا واثق أنه سيرحل في نهاية الموسم".

وعما إذا كان جارسيا سيرحل في يناير، اختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:" الأمر يتوقف على الأندية الأخرى التي تريد التعاقد معه".