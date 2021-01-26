باتشيكو : لو عقلية شيكابالا الحالية وقت اكتشافه لأصبح مثل محمد صلاح

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن طريقة تفكير وتدريب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريقه قد تغيرت بشكل كبير في الفترة الحالية.
وأشار باتشيكو في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى ثقته في أن شيكابالا كان بإمكانه تقديم ما يقدمه محمد صلاح لاعب ليفربول حاليًا في القارة الأوروبية، إذا كان يمتلك نفس العقلية في السابق.
وتابع: "دائمًا ما أتساءل ماذا حدث لشيكابالا، الآن هو يتدرب مثل لو كان سنه 20 سنة ومثل أي ناشئء، لو كان فعل ذلك وهو صغير في السن لكان مثل محمد صلاح ولانطلق بشكل رائع في أوروبا".
واختتم: "شيكابالا عندما كان في سبورتنج لشبونة لم يكن ليفكر بالطريقة التي يفكر بها الآن أو يخوض التدريبات بنفس الشكل، لو كان فعل ذلك لنجح بشكل رائع، ودائمًا ما أتحدث معه ومع كل لاعبي الفريق".
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