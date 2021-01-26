مدير مونديال اليد عن ادعاءات سلوفينيا: « حِجة لفشلها بالبطولة».. فيديو

قال حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه سعيد بتواجد المنتخب المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم في اللعبة.

وأضاف لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، ” منتخب الدنمارك هو الأقوي على مستوى العالم، إنه منتخب متكامل ويمتلك حارسين على أعلى مستوى ويجيدون الدفاع واللعب السريع، ولكننا نأمل في تجاوز هذه العقبة وأن نظهر بأداء رجولي يؤهلنا للدور المقبل”