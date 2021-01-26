قال حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه سعيد بتواجد المنتخب المصري ضمن أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم في اللعبة.
وأضاف لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، ” منتخب الدنمارك هو الأقوي على مستوى العالم، إنه منتخب متكامل ويمتلك حارسين على أعلى مستوى ويجيدون الدفاع واللعب السريع، ولكننا نأمل في تجاوز هذه العقبة وأن نظهر بأداء رجولي يؤهلنا للدور المقبل”
وأكمل:” البطولة أوشكت على الانتهاء والجميع يشيد بالتنظيم، ومنتخب سلوفينيا هو الوحيد الذي اشتكى من الأكل، رغم وجود أكثر من 120 شخصا يمثلون باقي المنتخبات لم يتقدموا بأية شكوى”.
وتابع :” بعثة المنتخب الياباني تشعر براحة كبيرة، وهو وسام كبير على صدرنا أسوة بباقي المنتخبات باستثناء سلوفينيا، وأعتقد أن ادعاءات المنتخب السلوفيني هي حجة لفشلها بعد وداع البطولة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير مونديال اليد عن ادعاءات سلوفينيا: « حِجة لفشلها بالبطولة».. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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