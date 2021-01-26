تحذير للأهلي والزمالك من التعاقد مع حراس أجانب .. فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس فريق البنك الأهلي، إن مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة كبيرة وتحظى باهتمام إعلامي كبير.
وأضاف سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :"تراجع بيراميدز في النتائج والترتيب، لا يعني أن المباراة مع الاهلي ستكون سهلة، وأتوقع مباراة قوية بين الطرفين".
وتابع :" شريف إكرامي هو المرشح الأول لحراسة مرمى بيراميدز في مباراة الغد، خاصة وأن الثنائي أحمد الشناوي والمهدي سليمان لا يشاركان منذ فترة".
وأكمل:"رفع الحظر عن التعاقد مع حراس أجانب قد يؤدي لخلل في هذا المركز بالدوري المصري، واستعانة الأهلي والزمالك بحراس مرمى أجانب قد يؤثر سلبا على منتخب مصر".
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