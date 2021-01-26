باتشيكو: رحيلي عن الزمالك تسرع.. وأرفض تكراره

أكد جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أن رحيله عن الفريق في فترة الولاية الأولى كان قرارًا متسرعًا منه، رافضًا تكراره إذا حدث نفس السبب مرة أخرى.

وأشار باتشيكو في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه استفاد من الفترة التي تواجد بها باتريس كارتيرون مع الزمالك قبل عودته من جديد، والتي منحته قدرة على زيادة المعدلات الفنية والخططية للاعبين.

وقال باتشيكو: "رحيلي عن الزمالك في الولاية الأولى كان تسرعا مني، لو حدث نفس الأمر مع مرتضى منصور الآن لما رحلت، لكن لا أحد يتعلم بدون مقابل، وتراكم المواقف والخبرات يؤدي لاختلاف اتخاذ القرارات".

وأكمل: "بعدما رحلت في الولاية الأولى، كان أمير وأحمد مرتضى يتحدثان مع وكيلي من أجل إعادتي لتدريب الزمالك من جديد، وبالتالي لم أشعر بمفاجأة بشان عودتي الآن للفريق".

وأضاف: "قبل أن أحضر إلى القاهرة مرة أخرى شاهدت مواجهتي الزمالك ضد أسوان وطنطا، وشاهدت لقاء الجونة من المدرجات، وأدركت أن الفريق يعاني على صعيد استقبال الأهداف، لكن جودة اللاعبين باتت أفضل من الولاية الأولى، وبالتالي كان من السهل عليّ مساعدة الفريق".

وأوضح: "استفدت كثيرًا مما تركه لي كارتيرون عندما رحل، وقمت بوضع لمستي على الفريق، الأمر كان أفضل كثيرًا ولكن اللاعبين كان ينقصهم الثقة".

وأردف: "مصطفى محمد كان يمتلك عرضًا من فناربخشة رغم أنه لم يكن يشارك في المباريات، وساسي كان موقوفًا لمباريات كثيرة والأمر نفسه ينطبق على إمام عاشور، ولذلك كان عليّ إيجاد حلول لإنقاذ الموقف".

واختتم: "الزمالك بحاجة للتعاقد مع مهاجم، إذا غاب مصطفى محمد للإصابة أو لأي سبب فإن بنشرقي يُضحي باللعب في هذا المركز، وعندما اعتمدت على عمر السعيد فإنه تعرض لإصابة، الآن أعمل بقوة على اللاعبين الناشئين وأحاول الدفع بهم لأنهم مستقبل الفريق".