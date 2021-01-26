الرياضة

باتشيكو يرد على تدريب الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من تدريب الأهلي حال تلقيه عرض خلال الفترة المقبلة.

وأكد باتشيكو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لا أحد يعلم مافي المستقبل، والبعض قال تصريحات ندم عليها بعد ذلك".

وتابع، " أنا أحترم الأهلي، وتربطني علاقة جيدة بمانويل جوزيه المدير الفني السابق لهم، لكن شغفي وحبي الآن لنادي الزمالك".

وأكد أن مانويل جوزيه مدرب الاهلي السابق، واحد من أفضل 3 مدربين في البرتغال على مر العصور.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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