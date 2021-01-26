نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يرد على تدريب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من تدريب الأهلي حال تلقيه عرض خلال الفترة المقبلة.

وأكد باتشيكو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لا أحد يعلم مافي المستقبل، والبعض قال تصريحات ندم عليها بعد ذلك".

وتابع، " أنا أحترم الأهلي، وتربطني علاقة جيدة بمانويل جوزيه المدير الفني السابق لهم، لكن شغفي وحبي الآن لنادي الزمالك".

وأكد أن مانويل جوزيه مدرب الاهلي السابق، واحد من أفضل 3 مدربين في البرتغال على مر العصور.