نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو: استفدت من كارتيرون.. وهدف أفشة كان يصعب تعويضه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه استفاد مما تركه المدرب السابق للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، مشيرا إلى أنه واصل مسيرته على الفلسفة التي كان ينتهجها المدرب السابق للفريق قبل رحيله إلى نادي التعاون السعودي.

وقال باتشيكو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "استفدت كثيرا مما تركه الفرنسي باتريس كارتيرون ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية للغاية، على الرغم من التنقلات العديدة".

وأشار، " أحرص دائما على أن تكون علاقتي بالصحافة والإعلام على مايرام في أي دولة اتولي فيها قيادة أي فريق فنيا، ودائما احرص على التعلم من النقد الإيجابي".

وأضاف، " اللاعب المصري دائما لديه ميزة وهي أنه يبذل قصارى جهده في الملعب، مشيرا إلى أنه لم يطلب من أي لاعب الجري بعد التدريبات الجماعية، لأن الجميع يبذل أقصى ما لديه دون أن أطلب ذلك".

وتابع، " كان لدينا بعض المشاكل الخططية خلال مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، ولكنني قمت بتدارك الأمر بإلزام أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ونجحنا في تحقيق الانتصار في النهاية".

واستكمل، "الأهلي والزمالك قدما صورة مشرفة للكرة المصرية في نهائي دوري ابطال افريقيا، وكنت مضطره لإشراك إسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر فى ظل غياب عبدالله جمعه للإصابة بفيروس كورونا".

واختتم، " كان من الممكن أن نسجل في الأهلي بتسديدة أحمد سيد زيزو ولكن القائم منع ذلك، واستقبلنا هدفا صعب تعويضه".