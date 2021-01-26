أوكا: مشاكل الإسماعيلي لا تتغير وفشلت في انتقالي للأهلي

أكد أحمد سعيد أوكا، مدافع المنتخب المصري السابق، إنه اتخذ قرار الاعتزال منذ فترة، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي الإ في الوقت الحالي .
وقال أحمد سعيد أوكا خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" تلقيت عرضا للانضمام لأحد الأجهزة الفنية قبل اتخاذي قرار الاعتزال ولكن الموضوع لم يكتمل".
وتابع :" لعبت مع الأسيوطي عاما ، والجميع كان يتوقع هبوط الأسيوطي بعد صعوده في المرة الثانية وقدمنا موسما مميزا، ولم أتوصل لاتفاق مالي مع الجونة ورحلت بسبب تراجع النتائج ".
وقال"تلقيت عروضا كثيرة أبرزها من الأهلي والمصري عندما كنت لاعبا في الحدود، لكني فشلت في انضمامي للأهلي بسبب صعوبة الانتقالات في الفترة من 2005 الى 2010، كما أن حرس الحدود رفض فكرة رحيلي".
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