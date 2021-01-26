النادي المصري: جميع الأندية رفضت إلغاء تقنية الفار

وأضاف الخولي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن تقنية الفيديو أثبتت نجاحها داخل الدوري المصري رغم وجود بعض السلبيات . أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي ، أن كافة الأندية رفضت إلغاء تقنية الفيديو تحت أي ظروف حرصا على الكرة المصرية. وتابع:" الأندية المصرية اتخذت قرارا بإنشاء رابطة مستقلة ولم تتراجع عن القرار ". وأتم :" 30 سبتمبر أقصى موعد لختام الموسم الكروي الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز ومن الأفضل توزيع مباريات كل جولة في الدوري على 3 أيام".

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