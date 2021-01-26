أكد باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك والتعاون السعودي الحالي ، أنه لم يشاهد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك" في وقتها ولكن تعمد رؤيته فيما بعد لمعرفة كيف تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز والتتويج باللقب .

وقال كارتيرون في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، لم أشاهد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك وتابعتها مسجلة لكي أتمكن من معرفة كيف حقق المارد الأحمر الفوز وكنت محبطا من هزيمة الزمالك لأنه كان الأقرب لتحقيق البطولة بعدما تمكن من تقديم مباراة رائعة وكورونا حرمت الزمالك من لاعبين مميزين أكثر من الأهلي ". وتابع:" طارق حامد من اللاعبين المميزين ويستطيع اللعب في أوروبا وهناك الكثير من اللاعبين ولكن لاعبي الزمالك يحبون اللعب في الأبيض ولا يرغبون الأندية الأوروبية ". وعن حقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز قال باتريس كارتيرون :" لم أتلق أي اتصال رسمي من بيراميدز وإن كنت أراه قوة كبيرة بعد الأهلي والزمالك ولم أفكر في العودة للدوري المصري في الوقت الحالي ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باتريس كارتيرون: لم أشاهد نهائي أفريقيا.. والزمالك كان الأحق بالتتويج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.