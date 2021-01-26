الوقوف على الكرة حيلة رمضان صبحي لاستفزاز جماهير الأهلي اليوم .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، يفكر في حيلة لاستفزاز جماهير الأهلي، خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن رمضان صبحي أخبر زملاءه بفريق بيراميدز أنه يرغب في تسجيل هدف ثم الوقوف على الكرة من أجل استفزاز جماهير الأهلي التي هاجمته طيلة الفترة الماضية.

كما أوضح هاني حتحوت أن هناك اتجاها لمنح رمضان صبحي شارة قيادة بيراميدز، خلال مباراة الأهلي، لزيادة حالته المعنوية خلال المباراة.