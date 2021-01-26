بابافاسيليو يعلق على قرار إقالته من تدريب وادي دجلة

وأضاف القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس" أن بقاء وادي دجلة في الدوري المصري للموسم الماضي كان إنجازا للفريق .
وتابع:" نتائج دجلة مع الكبار في الموسمين الماضي والحالي جاءت بسبب الإعداد الجيد للفريق وكنا الأفضل في بعض المباريات خلال هذا الموسم ولكن لم نتمكن من تحقيق الفوز .
وأعلن نادي واي دجلة إقالة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.وقال نادي وادي دجلة في بيان رسمي: "قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق".
وتابع بيان وادي دجلة: "نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".
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