بابافاسيليو يعلق على قرار إقالته من تدريب وادي دجلة

القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة أنه تفاجئ بقرر إقالته من قبل مجلس إدارة النادي .



وأضاف القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس" أن بقاء وادي دجلة في الدوري المصري للموسم الماضي كان إنجازا للفريق .

قال

وتابع:" نتائج دجلة مع الكبار في الموسمين الماضي والحالي جاءت بسبب الإعداد الجيد للفريق وكنا الأفضل في بعض المباريات خلال هذا الموسم ولكن لم نتمكن من تحقيق الفوز .

وأعلن نادي واي دجلة إقالة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

وقال نادي وادي دجلة في بيان رسمي: "

قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق".

وتابع بيان وادي دجلة: "نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".