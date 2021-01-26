نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو: طارق حامد متواضع رغم مستواه العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رأيه في طارق حامد لاعب الأبيض.

وأكد باتشيكو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن طارق حامد لاعب محارب في الملعب، مشيرا إلى أن أهم مافيه هو أنه دائما أنه لا يصاب بالغرور ولا يتعالى في التدريبات علي الرغم من تألقه الدائم.

وأوضح أنه يتمنى في الوقت الحالي، أن يتواجد مؤمن زكريا، وباسم مرسي معه، في حال كان الثنائي بنفس مستواهما خلال ولايته الأولى.

واستكمل، "شيكابالا يتدرب كأنه لاعب ناشئ، ولو كان تفكيره مع سبورتنج لشبونة مثل تفكيره في التوقيت الحالي لحقق مسيرة رائعة في الملاعب الأوروبية".