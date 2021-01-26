نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق سليمان: قرار اعادة الحراس الاجانب سيضر الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق سليمان مدرب حراس فريق البنك الاهلي على قوة مواجهة الغد بين بيراميدز والاهلي بالدوري.

وقال سليمان لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "مباراة كبيرة وتحظى باهتمام اعلامي كبير، بيراميدز كان ينافس على القمة في بداية الموسم وبعد ذلك اصبح في المركز الرابع والثالث وبدأ التراجع، اتوقع ان تكون مباراة قوية.

وأردف: اكرامي اساسي مع بيراميدز واعتقد انه من الصعب استبعاده امام الاهلي.

وعن قرار اتحاد الكرة بشأن اعادة الحراس الاجانب للدوري المصري قال: قرار غريب، هذا المركز حساس جدا.

وأفصح: في حال ضم الاهلي والزمالك لحراس اجانب فما موقف منتخب مصر اذا؟!

واتم: حراس الاهلي والزمالك يلعبون تحت ضغط وهم افضل من يمثل منتخب مصر، اما في حالة تنفيذ القرار سيكون هناك اضرار كبيرة ستعود على الكرة المصرية.