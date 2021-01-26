الرياضة

طارق سليمان: قرار اعادة الحراس الاجانب سيضر الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق سليمان مدرب حراس فريق البنك الاهلي على قوة مواجهة الغد بين بيراميدز والاهلي بالدوري.

وقال سليمان لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "مباراة كبيرة وتحظى باهتمام اعلامي كبير، بيراميدز كان ينافس على القمة في بداية الموسم وبعد ذلك اصبح في المركز الرابع والثالث وبدأ التراجع، اتوقع ان تكون مباراة قوية.

وأردف: اكرامي اساسي مع بيراميدز واعتقد انه من الصعب استبعاده امام الاهلي.

وعن قرار اتحاد الكرة بشأن اعادة الحراس الاجانب للدوري المصري قال: قرار غريب، هذا المركز حساس جدا.

وأفصح: في حال ضم الاهلي والزمالك لحراس اجانب فما موقف منتخب مصر اذا؟!

واتم: حراس الاهلي والزمالك يلعبون تحت ضغط وهم افضل من يمثل منتخب مصر، اما في حالة تنفيذ القرار سيكون هناك اضرار كبيرة ستعود على الكرة المصرية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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