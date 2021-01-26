نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عدم تجديد فاسكيز عقده مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني يبدو أنه سيرحل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهلية عقده مع الملكي.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن ريال مدريد عرض على فاسكيز عقداً تبلغ مدته ثلاث مواسم بنفس راتبه الحالي الذي يبلغ 5 ملايين يورو سنوياً.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن فاسكيز رفض تجديد عقده مع الملكي لأنه يرغب في زيادة راتبه كما أن النجم الإسباني منزعج من الملكي لأنه حاول بيعه في الصيف الماضي إلى أحد أندية الدوري القطري.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ثنائي الميرينجي سيرجيو راموس ولوكا مودريتش تنتهي عقودها في نهاية الموسم الحالي ولا يزال ريال مدريد لم يحسم مصيرهم حتى تلك اللحظة.