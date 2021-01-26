نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير كأس العالم يعلق على قضية تسمم منتخب سلوفينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، على مزاعم منتخب سلوفينيا بتسمم لاعبيها قبل مواجهة مصر.

وقال لبيب في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منتخب اليابان كان أول الوافدين ويأكلون 3 وجبات يومية ولم يحدث أن حدثت شكوى منهم أو مشكلة".

وأكمل: "بعثات البطولة كلها تقدر بحوالي 1400 فردا، لماذا سلوفينيا هي من تحدثت عن ذلك فقط، كما أن باقي بعثة منتخبهم لم تشتكى وزعموا أن هناك 10 فقط".

وتابع: "هناك 5 أماكن لحصول كل البعثات على وجباتهم، ولم يشتكي احدا، أرى أن هذه المزاعم حجة لاخفاقهم لانهم كانو الرابع في اوروبا لم يتخيلوا الخروج من البطولة".

وأتم: "لم يحدث أن طلبوا بيتزا من الخارج، لأن الطعام من خارج الفندق مستحيلا بقرار من الداخلية".