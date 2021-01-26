انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز وتشكيل الفريقين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يخوض النادي الأهلي مباراته ضد نادي بيراميدز، بالجولة العاشرة من بطولة الدوري المصرى الممتاز للموسم الرياضي 2020/2021، وتعتبر مباراة الأهلي وبيراميدز من أهم المباريات في هذه الجولة لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي لتأكيد إحتفاظة بصدارة جدول الترتيب، بينما يتمنى بيراميدز تعديل ترتيبه بالدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأولي بالدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الزمالك، بينما بيراميدز بالمركز السابع برصيد 13 نقطة .

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، علي ملعب الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة علي قناة on time sport HD، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، يقوم بالتحكيم علي المباراة الحكم الدولي جهاد جريشة .

تشكيل النادي الأهلي

نعرض عليكم التشكيل المتوقع للنادي الأهلي المصري، لمواجهة نادي بيراميدز :

حراسة المرمي: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد بيكهام – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أيمن أشرف – سعد سمير – علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد مجدي “قفشة” – طاهر محمد -محمود “كهربا” .

خط الهجوم : والتر بواليا – صلاح محسن – محمد شريف – صلاح محسن

تشكيل نادي بيراميدز :

نعرض عليكم التشكيل الموقع لنادي بيراميدز، لمواجهة النادي الأهلي :

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: احمد توفيق – علي جبر – أحمد سامى – احمد فتحى

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عمر جابر – رمضان صبحى – عبدالله السعيد – ابراهيم عادل

خط الهجوم: ايريك تراوري