عبدالرحمن مجدي يغيب عن مواجهة بيراميدز بعد تجدد الإصابة

يخضع عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للأشعة لتحديد مدة غيابه، وذلك بعد أن تجددت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة بالدوري والتى انتهت بنتيجة 3-3. وخضع اللاعب اليوم لتدريبات تأهيلية، وشعر اللاعب بألام فى العضلة الأمامية تحت إشراف” أيمن عوض الله” طبيب الفريق . وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للإسماعيلي، أن إصابة عبدالرحمن مجدي تتسبب في غيابه فترة جديدة عن الإسماعيلي، وبالتالي سيغيب عن مواجهة الفريق أمام بيراميدز السبت المقبل في الدوري.

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