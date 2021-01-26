وجاء لويس سواريز لاعب فريق أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 11 هدف، متساويا مع ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة في المرتبة الثالثة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة