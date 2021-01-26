أسماء اللاعبين الذين وافق النادى الأهلي على إنتقالهم للإسماعيلي

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محمد سياف - ابو ظبي - قام الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي بعقد إجتماع مع مسئولى النادي الإسماعيلي، والذي كان يضم كل من علي أبو جريشة وعماد سليمان، من أجل دعم الدراويش بصفقات جيدة، ولتحسين موقف الفريق بترتيب الدوري المصري الممتاز، نظرا لسوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة .

وإستقبل الخطيب وفد الإسماعيلي بالنادي الأهلي ورحب بهم، وأعلن عن إستعداده لمساعدة النادي الإسماعيلي ودعمه ببعض الصفقات .

وقام الكابتن علي ابو جريشة بشرح الوضع الحالي للفريق، والأزمة الحالية التي يمر بها وأن الفريق بحاجة شديدة لضم عدداً من لاعبي النادي الأهلي لصفوف الدراويش خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية حالياً .

ووافق الخطيب على طلب الدراويش، وأكد لهم أنه سيقوم علي الفور بالإجتماع بالمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، ومدير الكرة بالنادي كابتن سيد عبدالحفيظ، لمعرفة اللاعبين الذين لن يكون لهم دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة سواء محلياً أو أفريقياً .

وسوف يتم تحديد قائمة بهؤلاء اللاعبين لعرضها علي النادي الإسماعيلي والتفاوض عليهم، وذلك بدون شروط أو قيود من الأهلي، بالإضافة إلي إمكانية أن يكون الإختيار من خلال قطاع الناشئين والشباب وبالنادي أيضا وليس الفريق الأول فقط، لكي يختار النادي الإسماعيلي أي لاعب يريده النادي.

أسماء لاعبي النادي الاهلي الذين قام الدراويش بإختيارهم

حدد كابتن علي أبو جريشة أسماء أربعة لاعبين من لاعبي النادي الأهلي، والذي يرغب لضمهم لصفوف الدراويش خلال فترة الإنتقالات الشتوية وهم :

رامي ربيعة

مروان محسن

محمود وحيد

محمد محمود

ووافق الاهلي موافقة مبدئية علي إنتقال هؤلاء اللاعبين للنادي الإسماعيلي، ولكن بعد إجتماع الخطيب بالمدير الفني ومدير الكرة .

وينتظر عشاق الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء مباراة الأهلي وبيراميدز بالجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز، في خطوة للاهلي للحفاظ علي صدارة ترتيب جدول الدوري .