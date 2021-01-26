نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل فريق بيراميدز نظيره الأهلي اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بنسبة كبيرة، على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، والمكونة من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، أحمد توفيق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمر جابر، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، جون أنطوي، رمضان صبحي.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما المارد الأحمر يتصدر الترتيب برصيد 20 نقطة، ولكل منهما مباراة مؤجلة.