نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمديد عقد أليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة، أن إدارة المارد حرصت على تعديل عقد ديانج وتمديده بعد تألق اللاعب بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يحصل على 450 الف دولار في الموسم.
وحسب المصدر، فإن اللاعب المالي بعد تمديد عقه سيحصل على 600 ألف دولار
في الموسم الثاني 700 الف دولار، والموسم الثالث 800 الف، على أن يحصل في الرابع على 900 الف دولار، أما في الموسم الخامس فسيحصل على مليون دولار.
ويلتقي الأهلي مع بيراميدز اليوم على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.