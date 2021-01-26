نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يعطي تعليمات خاصة للاعبي الأهلي قبل لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع نظيره فريق بيراميدز في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ووجه موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بعض النصائح وتحديدا ديانج الذي أخذ أدوارا خاصة بمساندة هاني لمراقبة رمضان صبحي ناحية اليسار.

كما اعطى موسيماني بعض التعليمات لحمدي فتحي بالتطرف ناحية معلول لإيقاف خطورة بيراميدز في الجهة اليمنى.

ومن المقرر بعثة الأهلي صباح الجمعة القادم إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.