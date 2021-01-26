إصابة عبد الحميد بسيوني بفيروس كورونا

أعلن عبد الحميد بسيوني، نجم الزمالك الأسبق، والمدير الفني لفريق طلائع الجيش الحالي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكتب عبد الحميد بسيوني عبر صفحته الشخصية عبر "فيسبوك": "الحمد والشكر لله ايجابي كورونا دعواتكم لي بالشفاء". وسيخضع عبد الحميد بسيوني، لجميع البرتوكولات الصحية، وسيبقى في العزل لمدة 10 أيام على الأقل. ويستعد فريق طلائع الجيش، للقاء البنك الأهلي الخميس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

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