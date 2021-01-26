شاهد تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز اليوم

يستضيف ملعب الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز تجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز فى مباراة منتظرة بين الفريقين.

وتقام اليوم مباراة الأهلي وبيراميدز فى تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف مساء بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، محمود كهربا