قطار الأهلي يصطدم بطموح بيراميدز في مواجهة نارية بـ الدوري.. الليلة

يستضيف فريق بيراميدز نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.

في المقابل يطمح بيراميدز في الفوز على النادي الاهلي في مباراة الليلة ، بقيادةعبد الله السعيد ورمضان صبحي في انتزاع الفوز من المارد الأحمر، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي. خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر. خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - محمود وادي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بيراميدذ في المركز الخامس بـ 13 نقطة.