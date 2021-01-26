الرياضة

تريبل اتش يسبب خيبة أمل كبيرة لعشاق المصارعة الحرة

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أحمد جودة - القاهرة - سبق وان عاد تريبل اتش إلى منافسات عرض الرو خلال الأسبوع الماضي وذلك بصفته النجم النشط قبل مواجهة راندي أورتين في دفاع الشوارع.

وقالت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الأمريكية أن عودة إتش لن تؤدي إلى أي شيء كبير وكانت مجرد الظهور لمرة واحدة فقط.

وكان يستوجب على تريبل إتش العودة إلى رو من أجل الفراغ الذي خلفه درو ماكنتاير الذي لم يتمكن من لحضور بعد إختبارات فيروس كورونا التي جاءت إيجابية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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