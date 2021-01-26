نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوماخر ينتظر دوره في اختبارات فيراري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ فيراري خمسة أيام من الاختبارات، على حلبة فيورانو، اليوم الاثنين، في وجود الوافد الجديد كارلوس ساينز، الذي سيحظى بأولى لفاته مع الفريق، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وسيقود السائق الإسباني، المنضم من مكلارين، سيارة موسم 2018 صباح الأربعاء والخميس، لمنحه فرصة العمل مع طاقم السباق والمهندسين.

وسبق أن قاد شارل لوكلير وسيباستيان فيتل، الذي رحل عن فيراري، السيارة قبل بداية الموسم الماضي، الذي تأجلت بدايته بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما اختبر ميك شوماخر، الذي يستهل مشواره في فورمولا 1 هذا العام مع هاس، الذي يحصل على محركات فيراري، السيارة في سبتمبر أيلول.

وسيعود نجل الأسطورة مايكل شوماخر لقيادتها، يومي الخميس والجمعة.

وسيختبر لوكلير، الذي كان قد دخل العزل الذاتي، بعد إصابته بفيروس كورونا هذا الشهر، السيارة غدا الثلاثاء.

وقاد ثلاثة سائقين من أكاديمية فيراري السيارة، اليوم الاثنين، وهم جوليانو نجل جون أليسي، سائق فيراري السابق، والنيوزيلندي ماركوس أرمسترونج، والروسي روبرت شفارتسمان.

وهذا هو الاختبار الأول لكل من أليسي، الذي فاز والده بسباق كندا 1995 واعتزل في 2001، وأرمسترونج.

وسيترك شوماخر، بطل فورمولا 2 في الموسم الماضي، السيارة يوم الجمعة لوصيفه البريطاني كالوم إليوت، سائق الاختبارات الجديد في فيراري.

ويمكن لفرق فورمولا 1 اختبار سيارات أقدم بموسمين، بعد تقليص اختبارات ما قبل بداية الموسم الحالي، إلى ثلاثة أيام فقط في البحرين، بدلا من إسبانيا، في الفترة 12-14 مارس آذار.

وينطلق الموسم الجديد في البحرين، يوم 28 مارس/آذار المقبل.