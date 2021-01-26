نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو عن فرجاني ساسي: "قلبي بيوجعني من جلوسه احتياطي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على المستويات الكبيرة التي يقدمها إمام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رفقة القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه لاعب متكامل ويستطيع التواجد في النادي خلال العشرة سنوات القادمة.

وقال باتشيكو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "احاول دائما تطبيق العدالة في كرة القدم، لكن دائما جاهزية اللاعب الذي امتلكه بفريقي على المستوى الفني والبدني هو الحافز بالنسبة لي للدفع به في المباريات، من أجل إفادة الفريق في النهاية".

وأوضح أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، إضافة إلى تسديداته القوية التي لا يمتلكها أي لاعب في العالم، هو قادر على تمثيل الزمالك في العشر سنوات القادمة.

وأشار، " قلبي يؤلمني عندما أرى فرجاني ساسي جالسا على مقاعد البدلاء، لأنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة واستبعدته رفقة مصطفى محمد من المباريات خلال الفترة الماضية، لأنهم لم يخوضوا تدريبات كافية، وأهدف دائما إلى تحقيق العدل بالفريق".