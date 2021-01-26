أحمد جودة - القاهرة - يلتقي ميلان نظيره فريق نادي إنتر الثلاثاء على ملعب سان باولو لحساب بماريات ربع نهائي كأس إيطاليا حيث صعد رفقاء إبراهيموفيتش على حساب تورينو فيما توقف الإنتر على فيورينتينا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لديربي الغضب بين إنتر ميلان وميلان في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة