نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري الناقلة والتشكيل ومعلق اللقاء “الروح ضد الطموح” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وبيراميدز أكثر كلمات البحث من قبل محبي كرة القدم في مصر والعالم العربي، حيث تقام الليلة قمة مباريات الأسبوع العاشر في الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الفضائية لقاء الليلة أختبار هام لقوة المارد الأحمر قبل لقاء الدحيل القطري في مونديال الأندية المقرر يوم 4 فيراير القادم، الأهلي يأمل في الفوز للذهاب لمونديال العالم بمعنويات عالية، وأيضاً ليستمر في صدارة الدوري الذي يحتله برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك، بينما المنافس يلعب “بطموح” الفوز على بطل أفريقا والدوري وتحسين ترتيبه في جدول الدوري الذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

تلعب القمة الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتنقل على شاشة قناة ON TIME SPORTS HD 1 حصرياً.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في الدوري

ألتقى الأهلي بيراميدز بالاسم الجديد الذي بدأ به “بيراميدز” منذ 3 سنوات، 8 مباريات في مسابقة الدوري المصري حقق الأهلي الفوز في 4 مباريات، بينما فاز بيراميدز في مباراتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز ومعلق المباراة

أسندت أدارة قنوات أون تايم سبورت، مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد بيراميدز، إلي المعلق المتميز نمبر وان في مصر والعالم العربي المعلق مدحت شلبي.

التشكيل المتوقع للأهلي الليلة ضد بيراميدز في الدوري

حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

خط الدفاع ” علي معلول، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف”.

خط الوسط ” اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر”.

خط الهجوم ” محمد شريف”.

التشكيل المتوقع لبيراميدز الليلة ضد الأهلي في الدوري