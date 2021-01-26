الأهلي يصرف ٥٨ مليون جنيه مستحقات ومقدمات عقود لاعبي فريق الكرة

أنهت إدارة الأهلي إجراءات صرف 58 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية هي 25% مقدمات عقودهم وراتب شهري نوفمبر وديسمبر بجانب مكافات الفوز لاخر مباريات مسابقة الدوري. وأسدلت إدارة الاهلي الستار علي كافة مستحقات الفريق بحيث لا يوجد لأي لاعب شيئًا لدي النادي قبل السفر صباح الجمعة إلي الدوحة لخوض منافسات مونديال العالم لكرة اليد. ويلتقي الفريق الأحمر مع بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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