القطري مارزو يتصدر قائمة هدافي مونديال اليد

تصدر القطري فرانسيس مارزو قائمة هدافي بطولة العالم لكرة اليد،برصيد 53 هدفًا عقب انتهاء مباريات الدور الرئيسي للنسخة27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021” واصدر الاتحاد الدولي للعبة احصائيات البطولة وقوائم الافضل حتى الآن . وجاء النرويجي ساندر ساجوسين في المركز الثاني برصيد 50 هدفًا ، ثم السويسري اندريه شميد برصيد 44 هدفًا .

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