الدوري الممتاز.. المقاولون العرب يخشى تعميق جراحه أمام سموحة

يستضيف فريق المقاولون العرب اليوم نظيره سموحة، الأحد في تمام الخامسة مساء، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب مسابقة الدوري.

كان المقاولون العرب سقط أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات الأخيرة في مسابقة الدوري، بخطف الفوز من المقاولون العرب.

وتعادل فريق سموحة آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، أمام سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، والبنك الأهلي 2 - 2، والإنتاج الحربي 1 - 1، وبيراميدز 1 - 1.

ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.