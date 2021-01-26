تغييرات جديدة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدوري

استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز اليوم بملعب الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 . وقرر موسيمانى عودة عمرو السولية للتشكيل الأساسى للأهلى خلال مباراة اليوم أمام بيراميدز بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب إصابته بكورونا وعدم اكتمال لياقته البدنية بشكل كبير . ويفاضل موسيمانى بين حمدى فتحى وأليو ديانج للدفع بأحدهما فى وسط الملعب بجوار عمرو السولية والذى يعول عليه كثيرا المدير الفنى فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها . ويدرس موسيمانى الدفع بمحمد شريف فى مركز قلب الهجوم على حساب الكونغولى والتر بواليا بعد المستوى المميز الذى قدمه شريف فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب ونجاحه فى قلب موازين المباراة عقب نزوله احتياطيا . واستقر موسيمانى أيضا على عودة بدر بانون لقيادة دفاع الأهلى فى مباراة اليوم أمام بيراميدز بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة . ويدخل الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى صراع قوى للتواجد فى التشكيل الأساسى فى مباراة اليوم . ومن المقرر أن يخوض الأهلى مباراة بيراميدز اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول

خط الوسط: حمدى فتحى " أليو ديانج " وعمرو السولية ومجدى قفشة .

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا "طاهر محمد طاهر" ومحمد شريف .

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