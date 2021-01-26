موسيماني يحذر لاعبي الأهلي قبل السفر لبطولة كأس العالم للأندية

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اجتماعًا مع لاعبيه أمس، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم.

وشهد الاجتماع تحذيرًا شديد اللهجة من زيادة أوزان الفريق.

وقال المدرب الجنوب أفريقي خلال تلك الجلسة أن أي لاعب سوف يزيد وزنه عن 200 جرام حتى موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لن يكون له مكان معه في الفترة المقبلة، وسوف يكون هناك قياسات أوزان بشكل يومي خلال معسكر القاهرة والدوحة.

ومن المقرر أن يخضع الفريق الأحمر لمسحة طبية صباح غد طبقًا للوائح اللجنة المنظمة للمونديال التي تقضي بضرورة وجود تحليل pcr قبل الوصول للدوحة ب48 ساعة ونتيجته سلبية ، وتغادر البعثة الحمراء صباح الجمعة الي قطر للدخول في معسكر مغلق مبكر هناك استعدادًا للمونديال، ومن المقرر أن يلحق محمود الخطيب رئيس البعثة بالفريق في الدوحة حيث سيغادر إلي دبي للحصول علي الجرعة الثانية من لقاح كورونا ثم يغادر إلي قطر من هناك.