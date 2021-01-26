تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 26 -1- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 26 يناير 2021، عددا من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة إنتر وميلان في كأس إيطاليا، ومواجهة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: الدوري المصري الممتاز المقاولون العرب × سموحة | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس بيراميدز × الأهلي | 07:30 مساءً | أون تايم سبورتس كأس إيطاليا انتر ميلان × ميلان | 09:45 مساءً الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 2 كريستال بالاس× وست هام يونايتد | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 5 وست بروميتش ألبيون × مانشستر سيتي | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس 2 ساوثهامتون × آرسنال | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس 5

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