نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفًا في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على بيراميدز في المباراة التي ستقام على ستاد الدفاع الجوي، في قمة مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.