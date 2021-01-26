نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يستدرج سموحة للهروب من المنطقة الخطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول للكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفه نادي سموحة اليوم الثلاثاء في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل المقاولون قبل المباراة المركز السادس عشر برصيد سبعة نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد فيما تكبد النحاس ورفاقه الخسارة في خمسة مواجهات.

فيما يحتل فريق نادي سموحة المركز التاسع برصيد تسعة نقاط من ثانية مباريات بالفوز في لقاء والتعادل في ستة وخسر الفريق مواجهة واحدة من الزمالك بثنائية نظيفة.