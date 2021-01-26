نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر السابق يكشف سر عدم انضمامه للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سعيد اوكا لاعب منتخب مصر السابق، أنه استطاع إثبات ذاته في حرس الحدود وبعدها انضم للمنتخب الوطني، بعد اول موسم له معهم.
وقال اوكا في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت إلى أنه تلقى عروض كثيرة أبرزها من الأهلي والمصري عندما كان لاعبا في الحدود.
وتابع، إنه فشل انضمامه للأهلي بسبب صعوبة الانتقالات في الفترة من 2005 الى 2010 كما أن حرس الحدود رفض لفكرة رحيله.
وأتم، ان مع الاستقرار الفني والإداري تمكنا من تحقيق 3 بطولات وشاركنا بالكونفدرالية الافريقية مع الحدود.