رئيس الإسماعيلي السابق يوجه نصيحة لـ أحمد عثمان قبل مواجهة الدروايش وبيراميدز في الدوري

حرص العميد محمد أبو السعود، رئيس النادي الإسماعيلي السابق، على توجيه الشكر للنائب المهندس أحمد عثمان، شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، لمحاولاته تصحيح مسار الإسماعيلي في الفترة القادمة.

ونشر "أبو السعود" عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" نصيحة لـ عثمان قائلًا: "البشمهندس المحترم الطيب احمد عثمان مجرد انك بتحاول تنشل النادى الاسماعيلى من الوعكة الصعبة اللى هوه فيها شعب الاسماعيلية هيفضل شايلهالك ليا طلب عندك جرب وشوف هتلاقى النتيجة يوم ماتش بيراميدز خلى المدير الفنى يعمل تراى ماتش قبل ماتش بيراميدز بيومين ودخل الجمهور المدرجات شوف الجمهور هيعمل ايه وشوف اللعيبه هتعمل ايه وروحهم المحطمة هترتفع ازاى وصدقنى هتلاقى النتيجه فى الملعب يوم ماتش بيراميدز واتمنى من الجمهور اذا حدث ذلك الا يكون هناك اى داعى للتجاوزات".