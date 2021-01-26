استضاف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أمس باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، للحديث عن العديد من الملفات والأحداث في الفترة الماضية.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج باتشيكو، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا بعد حلقته أمس مع ميدو وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من محبي ميدو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد حلقته بأوضة اللبس.. #باتشيكو يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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