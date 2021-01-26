بعد حلقته بأوضة اللبس.. #باتشيكو يتصدر تويتر

استضاف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أمس باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، للحديث عن العديد من الملفات والأحداث في الفترة الماضية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج باتشيكو، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا بعد حلقته أمس مع ميدو وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من محبي ميدو.