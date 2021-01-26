نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي و بيراميدز اليوم الموعود والتشكيل المتوقع للفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق اليوم الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز حيث تقام مباراة الأهلي و بيراميدز، ويتصدر النادي الأهلي قمة الدوري المصري بالتقاسم مع الفارس الأبيض نادي الزمالك حيث يمتلك كل فريق عشرون نقطة ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز للبقاء في الصدارة ورفع الروح المعنوية للاعبين قبل السفر لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إنطلاقه يوم الرابع من شهر فبراير المقبل، وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاثة عشر نقطة ويسعى نجوم الفريق إلى تحقيق الفوز على المارد الأحمر والمنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز اليوم

تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي وسوف يتم إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

في حراسة المرمي (محمد الشناوي).

في خط الدفاع (على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني).

في منتصف الملعب (محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، حسين الشحات، اليو ديانج).

في خط الهجوم (محمد شريف، والترا بواليا).

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز

في حراسة المرمي (شريف إكرامي).

في خط الدفاع (علي جبر، أحمد فتحي، طارق طه، أحمد سامي).

في منتصف الملعب (عبدالله السعيد، رمضان صبحي، عمر جابر، نبيل دونجا).

في خط الهجوم (جون أنطوي، إبراهيم عادل).

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام فريق المقاولون العرب بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما حقق بيراميدز في مباراته الأخيرة بالدوري التعادل مع سموحة بنتيجة هدف لكل فريد ويسعى بيراميدز إلى الانتصار على الأهلي لتصحيح المسار والعودة لنغمة الانتصارات وضمان المنافسة على اللقب.