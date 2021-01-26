الرياضة

بعد لقاء الخطيب وأبو جريشة.. نجوم أهلاوية على أبواب الانتقال للإسماعيلي

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أكد  مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إن النادي حصل على وعد من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على الموافقة لضم  ثنائي الأهلي لتدعيم صفوف الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبات نجوم الأهلي على أعتاب الانتقال للإسماعيلي، خاصة بعد زيارة الثنائي علي ابو جريشه و عماد سليمان رموز كره القدم بالنادي الإسماعيلي والنادي الأهلي أمس الأثنين والتقيا بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من اجل الحصول على خدمات الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة على سبيل الإعارة.

وكان  "المصدر" صرح  لموقع "دوت الخليج" : أن الإسماعيلي طلب ثنائي الأهلي على سبيل الإعارة، وهو حق النادي الإسماعيلي في عقد انتقال محمود متولي لاعب الإسماعيلي السابق، والذي انتقل للأهلي ٢٠١٨-٢٠١٩ الماضي، وكان هناك بند ينص على أحقية الإسماعيلي في الحصول على لاعبا من القلعة الحمراء.

ويعاني الإسماعيلي من أزمة حقيقية، بشأن تراجع أداء الفريق وترتيبه بجدول الدوري العام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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