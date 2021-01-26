زي النهارده.. الملك المصري محمد صلاح يدخل عالم البريميرليج عبر بوابة تشيلسي

في مثل هذا اليوم 26 يناير من عام 2014، بدأ محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مسيرته في الدوري الإنجليزي عبر بوابة تشيلسي، قادمًا من بازل السويسري.

ويعد تشيلسي هو الفريق الذي بدأ فيه "مو" رحلته الأولى بالدوري الإنجليزي، قبل أن يستغنى البلوز عن جهوده للدوري الإيطالي عن طريقا فيورنتينا وروما.

ثم عاد الملك المصري كما تلقبه جماهير ليفربول حاليا، إلى الدوري الإنجليزي مجددًا يوم 22 يونيو من عام 2017، بعد أن كان في صفوف تشيلسي جالسا على مقاعد بدلاء مدرب البلوز البرتغالي جوزيه مورينيو وقتها، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الريدز والبريميرليج.