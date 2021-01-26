لا بديل عن الفوز.. شوبير يتحدث عن خطة الأهلي وبيراميدز اليوم

وأضاف شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير " أن بيراميدز يسعي للفوز امام الأهلي ليحسب للفريق تحقيق أي نتيجة إيجابية هذا الموسم خاصة في ظل ابتعاد حلم التتويج بلقب الدوري عقب خساره الكثير من النقاط في بدأيه الموسم.
وتابع أن الهزيمة أمام الأهلي اليوم ستعني رحيل المدير الفني للفريق مشددا أن بيراميدز يحقق نتائج سيئة منذ انطلاق الموسم.
وأكمل أن بيراميدز استبعد المهدي سليمان لذلك لحارس المرمي سيكون أما شريف اكرامي أو احمد الشناوي.
أما عن الأهلي فأكد أن الفريق يسعى للفوز لتكون دفعه معنويه قويه قبل الذهاب لبطولة كاس العالم للأندية.
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