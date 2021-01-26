نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بويول يقدم قميص برشلونة في الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم كارليس بويل قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة السابق قميص البلوجرانا الجديد خلال الموسم الجاري حيث نشر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة بويل يرتدي القميص الجديد للبلوجرانا.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن برشلونة يخطط من أجل إرتداء القميص في الكلاسيكو ضد ريال مدريد والمقر إقامته أحد أيام العاشر أو الحادي عشر من أبريل.

ومن المُنتظر أن يكون القميص الجديد يجمع بين ألوان برشلونة بالإضافة إلى ألوان علم كتالونيا في نفس التصميم ويحتل قبلها برشلونة المركز الثالث برصيد سبعة وثلاثين نقطة خلف أتلتيكو مدريد بـ10 نقاط.